Trasladan a La Restinga a unos 140 migrantes rescatados de un cayuco al sur de El Hierro

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Santa Cruz de Tenerife, 4 ago (EFE).- Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo trasladan hacia el puerto de La Restinga a los 140 ocupantes de un cayuco que fue encontrado al suroeste de la isla de El Hierro y que podría ser al que se le buscaba desde el domingo por la tarde.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado de que los ocupantes del cayuco son trasladados en las salvamar Diphda y Navia, que junto con la guardamar Urania se desplazaron a la zona en la que el avión Sasemar 101 avistó a la embarcación precaria sobre las 9:20 horas de esta mañana.

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Las fuentes han señalado que en una primera impresión los ocupantes del cayuco presentan buen estado en general aunque un dispositivo sanitario les espera en el puerto para hacerles un reconocimiento.

Al parecer, la fotos enviadas por el barco portugués que el domingo avistó el cayuco a 165 millas al sur de El Hierro coinciden con el hallado esta mañana a unos 26 kilómetros de la isla.

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Desde el pasado domingo se desplegó un dispositivo de búsqueda para encontrar a este cayuco, formado por la guardamar Urania y el avión Sasemar 101, que ha efectuado varios rastreos por la zona. EFE