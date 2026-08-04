Shleikher y Ternovoi suman el primer oro para Rusia

Guardar

Redacción deportes, 4 ago (EFE).- Nikita Shleikher y Ruslan Ternovoi sumaron la primera medalla de oro para los saltadores rusos en su retorno a la máxima competición continental, tras imponerse este martes en la final de saltos sincronizados desde plataforma de 10 metros de los Europeos de París.

La pareja rusa, que compite en la capital francesa bajo bandera neutral, refrendó las inmejorables sensaciones que ya dejó el pasado año en los Mundiales de Singapur, en los que se colgó la medalla de plata sólo superados por los imbatibles chinos, y se alzó con la victoria con un total de 443,82 unidades.

PUBLICIDAD

Una puntuación inconcebible sin saltos como el sensacional triple mortal y medio atrás carpado que ejecutaron en la cuarta ronda y que les valió unos impresionantes 96,12 puntos, con diferencia la mejor nota de toda la final.

Calificaciones ante las que poco o nada pudieron hacer los italianos Simone Conte y Raffaele Pelligra que se colgaron la medalla de plata con 416,46 puntos, veintisiete unidades menos que los nadadores rusos.

PUBLICIDAD

Completó el podio el dúo ucraniano compuesto por Mark Hrytsenko y Oleksii Sereda, ue no pudieron defender el título que conquistaron el pasado año en Antalya y tuvieron que conformarse con el bronce con una puntuación de 406,05.EFE