Pepe Habichuela, una institución de la guitarra flamenca

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Madrid, 4 ago (EFE).- José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, fallecido este martes a los 82 años, era toda una institución en el mundo del flamenco, miembro de la dinastía de los Habichuela, nieto, hijo y padre de guitarristas.

Ha seguido una trayectoria de más se sesenta años sobre los escenarios, en solitario o acompañando a grandes cantaores como Enrique Morente, Camarón de la Isla, Pepe Marchena y Juanito Valderrama.

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Junto a artistas de la talla de Paco de Lucía, Habichuela participó en los setenta en una renovación que abrió el camino a los jóvenes flamencos que han ido llegando después.

La Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio o el Castillete de Oro del Festival del Cante de las Minas son algunos de los importantes reconocimientos por una carrera en la que no han faltado las giras con espectáculos por medio mundo y la grabación de discos como 'Habichuela en rama' o 'Yerbagüena'.

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Nacido en Granada en 1944, es nieto de Habichuela el Viejo (Juan Gandulla Habichuela), hijo de Tío José Habichuela, hermano de Juan, Luis y Carlos Habichuela, padre de Josemi Carmona, componente de Ketama, y tío de Antonio Carmona, de la misma formación.

Pasó su infancia junto a sus seis hermanos en una cueva del barrio del Albaicín, cerca del Sacromonte, donde su padre llevaba a familiares y amigos a tocar la guitarra después de hacerlo por tabernas, mientras las mujeres bailaban.

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Con doce años ya tocaba la guitarra por el Sacromonte y a los 18, en 1962, se marchó a Madrid, donde trabajaba su hermano Juan. En 1964 debutaría en el tablao de Torres Bermejas.

Con su guitarra se fue haciendo un importante hueco y conocería al cantaor también granadino Enrique Morente, con quien trabajó cerca de 30 años. Le acompañó en sus discos 'Despegando' y 'Homenaje a D. Antonio Chacón' -el llamado 'papa del cante'-, ambos de 1977. Con él también realizó el álbum o 'Negra, si tú supieras' (1992).

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Y sobre los escenarios le acompañó casi hasta su fallecimiento en 2010. Destacan las actuaciones juntos en 2007, en el Teatro Campoamor de Oviedo y en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Asimismo, en 2020 se uniría al hijo de Morente, Kiki, en el espectáculo 'Habichuela Morente' de Suma Flamenca.

Pepe Habichuela publicaría su propio disco en 1983, 'A Mandeli', dedicado a su abuelo, aunque quizá el más famoso sea 'Habichuela en rama' (1997). También ha grabado 'Yerbagüena' (2001, Pepe Habichuela &The Bollywood strings) y 'Hands' (2010), con el artista de jazz Dave Holland), con quien hizo giras por Europa.

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Las giras y los espectáculos han formado parte de la vida de Pepe Habichuela. Buenos ejemplos son el tour internacional que hizo en 1988, 'Flamenco puro'; la Gira Flamenca del Norte, por ciudades españolas en 2004 o la que llevó a cabo en 2016 por Oriente Medio; y los espectáculos 'El dron' ('camino' en caló), del año 2000, fusionando flamenco y música india con Chandrú; y 'Yesqueros' (2024).

Embajador del Festival Flamenco On Fire de Pamplona, en 2017 celebró sus 60 años de trayectoria con tres conciertos, del 11 al 13 de octubre en el Teatro Circo Price de Madrid, dentro de la programación Suma Flamenca. Contó con amigos como Farruquito, José Mercé, Niña Pastori y Miguel Poveda.

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También parte de su círculo le acompañó en 2025 en su actuación en Las Noches del Botánico (Madrid).

Entre sus galardones destacan el Premio Maestro del Flamenco del Mediterranean Music Institute 2015 de la Universidad Berklee College of Music, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2018 (la recoge de manos de los reyes en 2021), el Premio Internacional del Flamenco Manolo Sanlúcar 2024 de la Escuela de Flamenco de Andalucía y el Castillete de Oro 2025 del Festival del Cante de las Minas.

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Además, en 2018 fue Premio de Cultura Gitana apartado música y fue nombrado por el Ayuntamiento de Granada 'Embajador del Flamenco Granadino'.

En 2026 recibió la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio por su excelencia artística, de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en La Moncloa por los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.

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Estaba casado desde hace más de 50 años con Amparo Bengala. EFE