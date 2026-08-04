Marlaska dice que los socios de la UE reconocen la respuesta a la crisis de Ceuta y exige a Italia recuperar Schengen

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El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que ha recibido el reconocimiento de sus homólogos europeos por la respuesta "inmediata y satisfactoria" a la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado a Italia que rectifique y revienta la suspensión del espacio Schengen con España.

En rueda de prensa tras la reunión de los ministros del ramo ante la emergencia migratoria, Marlaska ha reivindicado que España es una país de "éxito" en el control de la migración irregular, en la lucha contra las mafias y está a la "vanguardia" en "salvar vidas" humanas y en una migración "ordenada".

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Así, ha destacado que el tono del encuentro ha sido constructivo, ha ensalzado la respuesta ante la entrada masiva de migrantes el pasado jueves y ha interpretado que las críticas iniciales por parte de algunos socios a la política migratoria del Ejecutivo puede tener relación con las imágenes "impactantes" de la crisis.

HAN RECAPITULADO

"Quizás alguien hizo entrever algún riesgo por alguna circunstancia que no voy a analizar ahora en algunos de los socios de la UE, quizás por algún interés más partidista que interés de Estado", ha apostillado el ministro para destacar que lo relevante es que "han recapitulado" en el sentido de analizar "perfectamente lo ocurrido y la respuesta" dada por el Ejecutivo.

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También ha proclamado que no ha habido ningún riesgo para el espacio Schengen, al recalcar que Ceuta y Melilla nadie puede salir de las ciudades sin identificarse, y por ello ha exigido a Italia que recapacite y retire los controles añadidos en frontera que ha establecido para España.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)