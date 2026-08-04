Laporta reaparece tras sus problemas de salud en la firma del contrato de Bisiwu

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Barcelona, 4 ago (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reaparecido públicamente este martes, una semana después de anunciar en las redes sociales que los médicos le habían revertido una arritmia, para escenificar la firma del contrato del joven extremo belga Jesse Bisiwu hasta el 30 de junio de 2031.

El acto privado, celebrado en las oficinas del Spotify Camp Nou, fue un formalismo, pues el club ya anunció el pasado 31 de julio el traspaso del futbolista, de 18 años, procedente del Brujas (por unos 8,5 millones de euros) y el jugador se incorporó el día siguiente a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Hansi Flick.

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Tras concluir el lunes una estadía de una semana en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que tiene la Federación Inglesa de Fútbol a 50 km de Birmingham, el conjunto azulgrana contará con dos días de descanso antes de regresar al trabajo este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Bisiwu seguirá en dinámica del primer equipo, aunque con ficha del filial, puesto que Flick quiere verlo ya en la pretemporada antes de decidir si formará parte del grupo, como ocurrió el año pasado con el sueco Roony Bardghji, o empezará el curso en el Barça Atlètic. EFE

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