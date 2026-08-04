La maratoniana Laura Luengo causa baja para Birmingham 2026

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Madrid, 4 ago (EFE).- La maratoniana Laura Luengo ha causado baja para los próximos Europeos de Birmingham 2026 por "motivos médicos", según informó este martes la Federación Española de Atletismo.

La corredora cacereña, que poseía uno de los tres mejores registros personales entre las inscritas, iba a participar en el maratón junto a Ester Navarrete, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler.

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La pupila de Luis Miguel Martín Berlanas y Juan del Campo, que fue campeona nacional de medio maratón en 2022 y 2023 y posee el récord de dicha prueba y de 20 kilómetros, fue duodécima en los Europeos de Roma 2024 y undécima en los Mundiales de Tokio 2025 y en maratón tiene un mejor registro de 2h22:31, conseguido en Valencia en 2024. EFE