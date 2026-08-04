Gonzalo: "Jugar para el Fulham ahora es la mejor decisión posible en este momento"

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Londres, 4 ago (EFE).- El español Gonzalo García, nuevo jugador del Fulham, aseguró que fichar por el conjunto londinense es la "mejor decisión posible en este momento".

Los londinenses han pagado unos 40 millones por el 70 % de sus derechos y el español militará en Craven Cottage durante las próximas cinco temporadas.

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"Estoy muy agradecido y contento con la confianza que el club y Álvaro (Arbeloa) que han puesto en mí. Tengo mucha confianza para empezar", dijo el delantero en su primera entrevista con los medios del club.

En el Fulham volverá a compartir vestuario con Álvaro Arbeloa, contratado como nuevo técnico este verano y que ha sido clave en el fichaje del español.

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"Mi relación con el técnico es muy buena, he estado con él en la cantera y en el equipo y siempre me ha dado mucha confianza. Estoy muy contento de poder compartir este capítulo con él", añadió Gonzalo.

Preguntado sobre sus mejores recuerdos en el Real Madrid, Gonzalo recordó el 'hat trick' perfecto que anotó este año contra el Real Betis.

"Jugar para el Fulham ahora es la mejor decisión posible en este momento. Estoy muy feliz de esto".

Sobre la posibilidad de volver a ser convocado con la selección española, Gonzalo no comentó mucho y dijo que su concentración está en hacerlo bien con el Fulham.

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"Soy una persona muy ambiciosa y aquí quiero lograr lo máximo. Quiero marcar muchos goles". EFE