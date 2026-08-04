El Obradoiro cede al base Alonso Grela a la Cultural Leonesa

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Santiago de Compostela, 4 ago (EFE).- El Monbus Obradoiro informó esta noche de que ha llegado a un acuerdo con la Cultural y Deportiva Leonesa para que el base asturiano Alonso Grela juegue como cedido en el conjunto leonés.

Esta cesión, apunta el club gallego en su comunicado de prensa, responde "al plan de desarrollo" diseñado por la dirección deportiva para el joven base, que tendrá la oportunidad de "asumir un papel protagonista en una competición exigente y continuar su progresión deportiva sumando minutos y experiencia".

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Desde su llegada a la cantera obradoirista en el 2022, Grela ha mostrado "una evolución constante", dando "pasos adelante" hasta formar parte de la dinámica del primer equipo.

"Esta nueva etapa supondrá una oportunidad para seguir creciendo en un contexto competitivo que favorecerá su maduración como jugador", destaca el Obradoiro. EFE

dmg/jl