Daniel Mérida avanza en Montreal, Carreño se despide y Munar se retira

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Chicago (EE.UU.), 4 ago (EFE).- El español Daniel Mérida avanzó este martes a la segunda ronda del Masters 1.000 de Montreal tras ganar al canadiense Liam Draxl, mientras que su compatriota Pablo Carreño cayó ante el francés Valentin Royer y Jaume Munar se retiró antes de su partido con el belga Alexander Blockx.

Mérida, número 63 del ránking mundial, se impuso por 3-6, 6-4 y 6-4 a Draxl, número 204, tras una batalla de dos horas y 35 minutos.

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El madrileño será rival del francés Hugo Humbert, número 28 del mundo, en la siguiente ronda.

El torneo canadiense, que no cuenta con el murciano Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner ni el serbio Novak Djokovic, perdió a Carreño, que fue remontado por Royer y cayó 1-6, 7-5 y 6-2.

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Munar, que había debutado con victoria en dos sets contra el australiano Rinky Hijikata, se retiró del torneo por razones todavía no oficializadas por la ATP. EFE