Chiara Pellacani suma su cuarto oro y da un nuevo paso hacia la leyenda

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Redacción deportes, 4 ago (EFE).- La saltadora italiana Chiara Pellacani dio un nuevo paso en su camino hacia la leyenda tras conquistar su cuarto oro en los Europeos de París al imponerse este martes en la final de trampolín de 3 metros.

Un triunfo que permitió a Pellacani, de 23 años, contabilizar un total de veintitrés preseas, doce de ellas de oro, en sus participaciones en la máxima competición continental.

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Impresionantes cifras que no parecen saciar la voracidad de la transalpina que se ha puesto entre ceja y ceja convertirse en la saltadora que más medallas de oro ha ganado en una misma edición de la cita continental.

Si en 2022, en los Europeos de Roma, su ciudad natal, Chiara Pellacani se convirtió en la primera saltadora en ganar cinco medallas -2 oros, 1 plata y 2 bronces- en unos mismos campeonatos, en París quiere volver a lograr el 'repóker' pero en este caso de oros.

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Un objetivo para el que a Pellacani ya sólo le falta un último escalón, tras sumar este martes su cuarto oro en la capital francesa al coronarse nueva campeona continental de 3 metros, en una final en la que la italiana no dio la más mínima opción a ninguna de sus rivales.

Tal y como confirmaron los casi cuarenta puntos en los que la transalpina, que sumó un total de 358,05 unidades, aventajó a su más inmediata perseguidora, la británica Yasmin Harper que se colgó la medalla de plata con una marca de 318,70.

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Más lejos quedó todavía la rusa Nadezhda Trifonova que cerró el podio con una puntuación de 312,40 unidades.

Una cuarta victoria a la que Chiara Pellacani tratará de sumar este jueves una quinta en la final saltos sincronizados desde trampolín de 3 metros, en la que formará pareja con Elisa Pizzini, cuarta este martes en la final individual.EFE

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