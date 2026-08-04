Ceuta enviará a Hacienda un informe con los gastos de la llegada masiva de migrantes

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Ceuta, 4 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta enviará al ministro de Hacienda, Arcadi España, un informe con los gastos causados por la llegada masiva de migrantes que se ha producido en la ciudad y a la que se ha referido como "invasión".

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que su presidente Juan Jesús Vivas (PP) ha recibido la llamada telefónica del ministro para informarle de que el Ministerio de Juventud e Infancia va a realizar una transferencia a la ciudad de 25 millones de euros para la atención de urgencia a menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta.

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Vivas ha aprovechado esta llamada para trasladar al ministro la intención del Gobierno local de enviar un informe acerca de dotaciones de emergencia que deberían implementarse en la ciudad para atender el impacto de la crisis en el tejido productivo local, trabajadores, pymes y autónomos.

Asimismo, el informe incluirá las necesidades para recuperar la "confianza y favorecer la cohesión social y la convivencia". EFE