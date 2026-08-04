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Bouzas, tras perder con Svitolina: "Mi objetivo no es competir contra ellas, es ganarlas"

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Toronto (Canadá), 4 ago (EFE).- La tenista española Jessica Bouzas Maneiro aseguró este martes que no se conforma con haber competido de igual a igual con la ucraniana Elina Svitolina, número nueve del mundo, y afirmó que su objetivo es derrotar a las mejores jugadoras del circuito.

"Sí que es verdad que competir en estos partidos es algo positivo y sacas cosas positivas, pero, a día de hoy, mi objetivo no es competir contra ellas, es ganarlas", declaró Bouzas a EFE tras caer ante Svitolina en la segunda ronda del Abierto de Canadá cuyo cuadro femenino se disputa en Toronto.

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La gallega, número 63 del mundo, perdió por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4 después de dos horas y 47 minutos de partido, en un encuentro en el que ganó el primer set, desperdició una ventaja de 3-1 en el segundo y reaccionó en la manga definitiva tras situarse 5-0 abajo.

Bouzas reconoció que tuvo oportunidades para decantar el encuentro a su favor, especialmente en su inicio.

"Me he sentido bien, sobre todo al principio del partido. Creo que quizás he tenido ahí momentos donde debería haber aprovechado un poco más", explicó.

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La española consideró que Svitolina fue más eficaz en los puntos decisivos y atribuyó parte de la derrota al bajón que sufrió al comienzo del tercer set.

"En los momentos importantes, al final, es cómo se afrontan esos puntos, y creo que ella ha sido mejor en esos momentos", señaló.

"Creo que, sobre todo en el tercer set, pegué un pequeño bajón y ahí es donde también se ve la diferencia", añadió.

Pese a encadenar cuatro juegos y reducir la desventaja hasta el 5-4, Bouzas no pudo completar la remontada.

"Aunque remontes hasta el 5-4, al final, ir 5-0 abajo contra una jugadora como ella es complicado", admitió.

La española señaló que abandona Toronto con sensaciones positivas y un sabor agridulce, aunque continúa tratando de recuperar la regularidad que le permitió escalar posiciones la pasada temporada.

"Sigo en este trabajo que llevo intentando desde principio de año, que es encontrar esa línea y esa forma que a mí me hizo, el año pasado, estar en una buena posición, y ahora intentar recuperarla", afirmó.

Bouzas también destacó su capacidad de adaptación a las pistas duras de la gira norteamericana, que continuará en Cincinnati.

"Creo que soy una jugadora que se adapta bien a todas las superficies", concluyó. EFE

(foto)

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