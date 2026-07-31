Puigdemont pide reservarse la marca 'Estat del Mon' para publicaciones dentro de la UE

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Alicante, 31 jul (EFE).- El expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha solicitado reservarse la marca 'Estat del Mon' para su uso comercial en el ámbito de las publicaciones en el mercado que conforman los países de la UE.

La petición de Puigdemont i Casamajó, con domicilio en Waterloo (Bélgica), ha sido formalizada el pasado 10 de junio ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), una de las mayores Euroagencias comunitarias y que tiene su sede en Alicante.

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La solicitud ha sido cumplimentada a través de su abogado, Gonzalo Boye, con despacho profesional en la ciudad de Madrid, y plantea proteger 'Estat del Mon' para un conjunto de servicios recogidos en la categoría 41 de la Clasificación de Niza de propiedad intelectual (PI).

Este apartado es uno de los 45 de la referida clasificación y se refiere a servicios de periodismo, publicaciones electrónicas, de documentos, de textos que no sean publicitarios, así como a la edición de boletines informativos y servicios de publicación en línea.

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También a servicios de escritura de blogs, publicaciones periódicas en línea y de libros y de textos en soportes electrónicos, del mismo modo que de tipo multimedia y la publicación, edición y redacción de textos y reportajes.

Una vez que la petición del expresident Puigdemont se ha recibido a mediados de junio en la sede central de a EUIPO, lo previsible es que en las próximas semanas se acepte o rechace.

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La tasa para formalizar cada solicitud ante la Euroagencia tiene un coste base de 850 euros y, en caso de aprobarse, garantiza la protección de la marca por un periodo de 10 años, que puede renovarse.

Con unos 1.200 eurofuncionarios y dirigida por el portugués Joao Negrao, la EUIPO es la segunda Euroagencia descentralizada en empleados de la UE y está dedicada a la protección de las marcas, dibujos, modelos y diseños comunitarios, así como también a las indicaciones geográficas y al apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), además de albergar el Observatorio contra la Piratería. EFE

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