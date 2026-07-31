Medios de Bosnia, Turquía y Serbia se suman al operativo de extinción del fuego de Zamora

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Zamora, 31 jul (EFE).- Medios de extinción procedentes de Bosnia, Turquía y Serbia se han incorporado al operativo de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que ha arrasado al menos 11.000 hectáreas y en las últimas horas se ha adentrado en el cañón del tramo fronterizo con Portugal del río Duero, en el parque natural Arribes del Duero.

Entre los medios internacionales movilizados figuran más de cuarenta efectivos de extinción llegados de Bosnia que se suman este viernes a las tareas de extinción, después de que el jueves se incorporaran también bomberos de Serbia y las dos jornadas actúen igualmente dos aviones de extinción turcos movilizados por el Gobierno de España, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

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Entre la quincena de medios aéreos que participan en los trabajos para sofocar las llamas del incendio, que ha obligado a evacuar catorce poblaciones y confinar otras dos, hay nueve movilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre ellos los dos aviones anfibios de apoyo internacional llegados de Turquía, otro procedente de la base de Rosinos de la Requejada (Zamora) y dos aviones de gran capacidad carga de agua, los denominados Foca, de las bases de Labacolla (A Coruña) y Matacán (Salamanca).

Igualmente, se han sumado dos helicópteros estatales de las bases de Pinofranqueado (Cáceres) y Laza (Ourense) con 17 brigadistas cada uno, un helicóptero bombardero de la base de Ibias (Asturias) y una unidad de apoyo al puesto de mando avanzado procedente de la comarca zamorana de Sanabria.

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Los medios estatales que actúan en el incendio se completan con los 99 efectivos y 35 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias y los agentes de la Guardia Civil.

Las labores de extinción en las últimas horas se han centrado en la zona de los Arribes del Duero a la altura de la localidad de Mámoles, desde donde el fuego ha entrado en el cañón del Duero. EFE

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