María Jesús Montero entra en la dirección del Grupo Socialista del Senado

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Madrid, 31 jul (EFE).- La actual secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, entrará el próximo sábado en la dirección del Grupo Socialista del Senado, en el será nueva portavoz adjunta, han informado a EFE fuentes del partido y del Grupo.

Montero fue designada senadora por el Parlamento de andalucía en el Pleno de la cámara autonómica del pasado 23 de julio, junto a otros dos diputados socialistas, cuatro del PP y dos de Vox, elegidos en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

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Su nombramiento en el Senado responde a que todos los miembros de la dirección del Grupo Socialista en la Cámara Alta son portavoces adjuntos y forma parte de la dirección del Grupo por su condición de vicesecretaria general del PSOE, han indicado a su vez fuentes del PSOE de Andalucía

Los tres diputados autonómicos socialistas designados senadores, Montero, Susana Díaz y Juan Espadas, que es el portavoz en el Senado, son tres pesos pesados del partido en Andalucía y han sido los últimos candidatos a la presidencia de la junta de Andalucía frente al popular Juanma Moreno.

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La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda acudió el pasado lunes al Registro del Senado para perfeccionar la condición de senadora y como decidió ese día la dirección del Grupo, será este sábado, 1 de agosto, cuando serán efectivos los nombramientos.

Ahora, la dirección del Grupo Socialista del Senado estará formada por Juan Espadas como portavoz; Alfonso Gil como secretario general y portavoz adjunto; y María Jesús Montero, César Mogo, María Fernández, Amparo Marco, Inma Sánchez y María Teresa Macías como portavoces adjuntos, según han informado a EFE fuentes socialistas de la Cámara Alta.

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La llegada de Montero a la dirección del PSOE en el Senado, que permitirá a la exvicepresidenta seguir en primera línea de los debates políticos de ámbito nacional, ha sido recibida por la portavoz del PP en la Cámara, Alicia García, con ironía.

"De vicepresidenta a firmar el peor resultado de la historia del PSOE andaluz. Y de ahí, portavoz adjunta en el Senado. Bienvenida a la Cámara donde investigamos la corrupción del Gobierno del que formó parte. Aquí nadie ha olvidado de dónde viene", ha escrito García en X. EFE

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