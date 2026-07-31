Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

María Jesús Montero entra en la dirección del Grupo Socialista del Senado

Guardar

Madrid, 31 jul (EFE).- La actual secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, entrará el próximo sábado en la dirección del Grupo Socialista del Senado, en el será nueva portavoz adjunta, han informado a EFE fuentes del partido y del Grupo.

Montero fue designada senadora por el Parlamento de andalucía en el Pleno de la cámara autonómica del pasado 23 de julio, junto a otros dos diputados socialistas, cuatro del PP y dos de Vox, elegidos en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

PUBLICIDAD

Su nombramiento en el Senado responde a que todos los miembros de la dirección del Grupo Socialista en la Cámara Alta son portavoces adjuntos y forma parte de la dirección del Grupo por su condición de vicesecretaria general del PSOE, han indicado a su vez fuentes del PSOE de Andalucía

Los tres diputados autonómicos socialistas designados senadores, Montero, Susana Díaz y Juan Espadas, que es el portavoz en el Senado, son tres pesos pesados del partido en Andalucía y han sido los últimos candidatos a la presidencia de la junta de Andalucía frente al popular Juanma Moreno.

PUBLICIDAD

La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda acudió el pasado lunes al Registro del Senado para perfeccionar la condición de senadora y como decidió ese día la dirección del Grupo, será este sábado, 1 de agosto, cuando serán efectivos los nombramientos.

Ahora, la dirección del Grupo Socialista del Senado estará formada por Juan Espadas como portavoz; Alfonso Gil como secretario general y portavoz adjunto; y María Jesús Montero, César Mogo, María Fernández, Amparo Marco, Inma Sánchez y María Teresa Macías como portavoces adjuntos, según han informado a EFE fuentes socialistas de la Cámara Alta.

La llegada de Montero a la dirección del PSOE en el Senado, que permitirá a la exvicepresidenta seguir en primera línea de los debates políticos de ámbito nacional, ha sido recibida por la portavoz del PP en la Cámara, Alicia García, con ironía.

"De vicepresidenta a firmar el peor resultado de la historia del PSOE andaluz. Y de ahí, portavoz adjunta en el Senado. Bienvenida a la Cámara donde investigamos la corrupción del Gobierno del que formó parte. Aquí nadie ha olvidado de dónde viene", ha escrito García en X. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Días después del contundente mensaje del programa pidiendo frenar el odio en redes, Martín Escolar responde con serenidad y fuerza

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

El envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación deficiente o determinadas alteraciones hormonales también pueden influir en el estado de los huesos

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Conducir por caminos de tierra, zonas de obra o áreas con alta contaminación ambiental puede dejar los filtros del coche inutilizables mucho antes de que el cuentakilómetros indique que toca revisión

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

La crisis migratoria de Ceuta: las fotos del cruce masivo de la frontera con Marruecos

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic