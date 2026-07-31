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Feijóo acusa al Gobierno de reaccionar con debilidad ante la situación en Ceuta y Melilla

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Madrid, 31 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe para defender la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia, y ha acusado al Ejecutivo de reaccionar con "debilidad" ante la crisis en Ceuta y Melilla.

En un mensaje que ha publicado en la red social X, Feijóo denuncia que durante toda la noche han seguido llegando migrantes desde Marruecos "sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo" y asegura que también han entrado a Melilla otros 400 irregulares.

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Por este motivo, Feijóo insta a Sánchez a defender la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia en España, y recalca que, como presidente del Gobierno, "tiene instrumentos y medios a su disposición", y que "solo resta que dé las órdenes".

"Tan grave como lo que está pasando es que el Gobierno reaccione con esta debilidad", sostiene el líder del PP, quien concluye que "toda España está con Ceuta y Melilla".

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Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Ceuta para seguir 'in situ' la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, a la que este jueves han llegado miles de personas procedentes de Marruecos.

La situación ha desbordado completamente la capacidad de acogida de la ciudad, según ha denunciado su presiente, Juan Jesús Vivas. EFE

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