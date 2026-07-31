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Estabilizado el fuego de San Cipriano (León) mientras se concentran esfuerzos en El Bierzo

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León, 31 jul (EFE).- El incendio forestal en San Cipriano del Condado (León), que obligó a desalojar a 312 vecinos de varios núcleos de población y provocó daños en tres edificaciones de Castro del Condado, ha quedado estabilizado, mientras que los principales esfuerzos del operativo se concentran este viernes en El Bierzo.

Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el fuego quedó estabilizado a las diez de la noche de ayer, lo que ha permitido rebajar completamente el nivel de emergencia al desaparecer las circunstancias que motivaron su declaración.

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El incendio se originó pasadas las dos y media de la tarde del miércoles en el término municipal de Vegas del Condado y llegó a convertirse en el frente más preocupante de la provincia de León al amenazar varias localidades, obligar al desalojo preventivo de 312 personas y provocar el corte de la carretera N-621.

Durante las horas más complicadas se desplegó un amplio operativo integrado por 28 medios aéreos y terrestres del dispositivo Infocal, además de efectivos de otras administraciones y servicios de emergencia. La Junta movilizó helicópteros, cuadrillas helitransportadas, bulldózer, agentes medioambientales, técnicos y personal de apoyo para frenar el avance de las llamas y proteger los núcleos habitados.

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Con el incendio de San Cipriano ya estabilizado, los principales esfuerzos del operativo autonómico se concentran ahora en la comarca de El Bierzo.

En este sentido, permanece activo en nivel 2 de gravedad potencial el incendio de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo, que ha obligado al desalojo preventivo de más de 200 personas.

Asimismo, continúa activo el incendio de Valdelaloba, en el municipio de Toreno, mientras que los medios de extinción han logrado dejar ya sin llama los fuegos de La Utrera, San Tirso y Moreda. EFE

rs/orv/crf

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