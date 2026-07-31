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El IBEX abre con alza de 0,09% y se queda a un paso de máximos de cierre, en 19.819 puntos

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Madrid, 31 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto la última sesión de julio con un avance del 0,09 % y se ha situado en 19.819 puntos, a un paso de los máximos históricos de cierre del pasado 3 de julio, cuando terminó la sesión en 19.852,4 puntos.

En la apertura de sesión, el IBEX 35, impulsado por los resultados empresariales y por el anuncio de EEUU de un acuerdo para el desarme total de Hamás, sumaba 27 puntos, aunque aún está lejos de los máximos intradía alcanzados el pasado lunes, cuando llegó a los 19.913,9 puntos.

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El valor que más avanzaba en el IBEX en la apertura era Unicaja, con una subida del 3,87 % tras anunciar que ganó 361 millones en el primer semestre, un 7,1 % más que un año antes, y aprobar un dividendo a cuenta por los resultados de 2026 de 8,44 céntimos por acción, un 28% más que el anterior. EFE

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