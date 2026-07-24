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¿Qué es el mar de ardora? El fenómeno que hace brillar las aguas de Galicia

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Paula Fernández

Vigo, 24 jul (EFE).- El mar de ardora, un fenómeno natural que hace brillar las aguas con destellos azul neón, se ha convertido de nuevo en uno de los espectáculos más buscados este verano en las Rías Baixas gallegas y el responsable tiene nombre y apellido: Noctiluca scintillans, un microorganismo que exhibe bioluminiscencia.

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Esta es la capacidad que tienen organismos vivos para producir su propia luz a través de una reacción química y es muy común en todo el mundo, pero en Galicia ha conquistado por la vistosidad que adquiere en el llamado mar de ardora.

Aunque puede verse a lo largo de toda la costa gallega cuando las condiciones acompañan, en las últimas semanas ha estado especialmente presente en las Rías Baixas, en zonas como las Cíes, Aldán, O Grove o la playa de A Lanzada, en Sanxenxo.

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Allí se ha producido una proliferación de fitoplancton del que se alimentan microorganismos como el dinoflagelado Noctiluca scintillans, que está provocando el actual episodio, cuenta a EFE el investigador del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO-CSIC) Francisco Rodríguez.

"Lo más aceptable es que es un mecanismo de defensa frente a predadores. Al iluminarse, ponen en peligro a los predadores de ellas, porque los hace más visibles a predadores más grandes", explica.

Esa capacidad de brillar está en el metabolismo de sus células y la reacción química se activa cuando hay una alteración física. Por ello, son visibles cuando se agita el agua al romper las olas, al paso de un barco o si la movemos con nuestras manos o pies.

Cuando no es muy intenso se pueden ver destellos blanquecinos o grisáceos, que alcanzan tonos azulados o verdosos si la acumulación es muy grande.

Rodríguez señala que, en Galicia, los episodios se suelen producir desde finales de mayo hasta septiembre y no siempre está detrás la Noctiluca, que es más habitual en las Rías Baixas.

"Hacia el norte, en la Costa da Morte, por ejemplo, hemos recogido muestras de otras especies fotosintéticas como Alexandrium tamarense", refiere el investigador. Es la que suele producir el mar de ardora en la playa de Carnota, también una de las más famosas para ver este fenómeno.

En la zona de Betanzos y A Coruña la más habitual es la Lingulaulax polyedra.

La bioluminiscencia en el mar gallego es bien conocida por los que conviven con ella y ha sido utilizada históricamente por los pescadores para localizar los bancos de peces; y da nombre a la famosa sardina de ardora, que no se refiere a una especie diferente sino al método para pescarla.

"A los pescadores les llaman ardoristas", recuerda Rodríguez.

Ahora han surgido nuevos ardoristas que persiguen estas auroras boreales marinas, como también las llaman algunos, para contemplarlo, filmarlo y divulgarlo en redes sociales.

Se han creado perfiles en redes y comunidades en Telegram con casi 900 miembros que se avisan cuando hay un avistamiento.

También se ha convertido en un reclamo turístico. Empresas como Fishterra, en Fisterra (A Coruña), organizan paseos nocturnos en barco para contemplarlo mar adentro, y el touroperador Viajes InterRías publicó hace días un vídeo en Instagram sobre el fenómeno para impulsar las reservas de viajeros.

¿Se puede saber con antelación dónde y cuándo va a ocurrir? "Es impredecible", señala el investigador del IEO, aunque reconoce que suele permanecer varios días en la misma zona.

En el caso de la Noctiluca, una forma de localizarlo son las manchas rojizas y anaranjadas que provoca en el agua durante el día, aunque Rodríguez observa que las corrientes y las mareas pueden desplazarlas en poco tiempo.

Otro factor importante es huir de la contaminación lumínica: cuanto más salvaje y alejada de núcleos urbanos sea la playa, más posibilidades de que, si los microorganismos están ahí, sean visibles.

"Lo bonito es ir de noche a la playa y la naturaleza y de paso ver ese resplandor", concluye. EFE

(foto) (vídeo)

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