Media España en aviso por tormentas o calor sofocante, con Andalucía en rojo por 44 grados

Madrid, 24 jul (EFE).- Media España continúa este viernes con aviso por tormentas o por calor sofocante con mayor intensidad en puntos de Andalucía, donde hay aviso rojo (peligro extraordinario) por altas temperaturas que alcanzarán los 44 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Andalucía tiene nivel rojo en la provincia de Almería, donde los termómetros alcanzarán 44 grados en áreas del valle del Almanzora y en Los Vélez, mientras que en la provincia de Málaga -nivel naranja- el termómetro subirá hasta los 40-41 grados en zonas de Sol y Guadalhorce.

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En comunidades a orilla del Mediterráneo la Aemet ha activado el aviso naranja (peligro importante) por intenso calor en la Región de Murcia, Cataluña y las Baleares por registros que oscilarán entre los 40 grados de la isla de Mallorca y de Murcia y los 37 grados en el Pirineo de Lleida.

Aragón también está en naranja por registros de 39 grados en las provincias de Teruel y Zaragoza, mientras que en Castilla-La Mancha el nivel naranja solo afecta a la provincia de Albacete, donde se prevén 39 grados en áreas de La Mancha.

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En la mitad norte peninsular hay alerta naranja en La Rioja y en Navarra por temperaturas máximas, también de hasta 39 grados.

En las provincias de Burgos (Castilla y León), Álava (País Vasco), Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana) y en la ciudad autónoma de Ceuta el aviso es amarillo (peligro bajo) por registros que oscilarán entre los 36 y los 39 grados.

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El archipiélago canario sigue con alerta amarilla por fuertes rachas de viento, hasta 80 km/h, y por mala mar.

En cuanto a las tormentas, algunas con fuertes rachas de viento y/o granizo, la Aemet ha señalado que afectarán a las comunidades de Aragón, Asturias, Galicia y a la provincia de Valencia, donde en todas ellas se ha activado la alerta amarilla.

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La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales. EFE