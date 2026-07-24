“Marqués de Fuego” se destapa en la noche madrileña

Madrid, 24 jul (EFE).- El potro de tres años “Marqués del Fuego” ha dominado con facilidad en los 1.200 metros del premio Rituss, la carrera mejor dotada de la novena jornada de la temporada de carreras nocturnas del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, en la primera victoria para el representante de la cuadra Mediterráneo que entrena el argentino Óscar Anaya.

Jaime Gelabert era el jockey del hijo de “Victor Ludorum”, que hasta la fecha contaba con tres salidas a pista y sin resultados. Pero ha sido pisar la arena hoy y destaparse.

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Siempre bien situado, por los carriles interiores, pasó delante al llegar a la recta de tribunas y se escapó hacia la meta con autoridad.

“Aitana” y “Villaires”, dos de los caballos más ganadores de cuantos competían esta noche en la pista de arena de Madrid, lograron ambos su cuarta victoria en sendos hándicaps de 1.200 metros, con las respectivas montas del portugués Ricardo Sousa y del argentino Nico Valle. La primera, la yegua, está también entrenada por Óscar Anaya.

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En otro hándicap, de 1.800, “Viento de Levante” dominó con el checo Janácek en la silla, mientras que “Aristócrata”, con el propio Gelabert, triunfaba en una carrera de 1.700 metros accidentada.

Y es que “Anseko”, caballo que parecía ganar a falta de poco para la línea de llegada, se cayó y lanzó al suelo a Cristina Pérez. La jockey fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, a priori sin lesiones de gravedad.

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La Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 1 – 2 – 1 - 3 – 2 – 6. En la Lototurf, el caballo ganador es el 3. EFE

fg/mr