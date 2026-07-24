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Los incendios de Madrid continúan sin estar perimetrados ni controlados.

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Madrid, 24 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha informado que los tres fuegos simultáneos que afectan a la región continúan sin estar perimetrados ni controlados, pese a que los trabajos nocturnos de los diversos equipos de extinción han sido efectivos.

Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes, según avanza el gobierno regional en la información que ha enviado a los medios.

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El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. EFE

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