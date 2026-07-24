Las pernoctaciones hoteleras bajaron un 0,9 % en junio y los precios subieron un 5,6 %

Madrid, 24 jul (EFE).- Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles disminuyeron un 0,9 % interanual en junio y quedaron en los 38,615 millones, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Asimismo, el índice de precios hoteleros subió un 5,6 % en tasa anual y los hoteles facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8 % más que el mismo mes del año anterior.
PUBLICIDAD
En el arranque del verano, Las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 1,5 %, mientras que las de no residentes bajaron un 2 %. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción
Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)
¿Dónde es festivo el 25 de julio en España? El día del Apóstol Santiago, patrón nacional y fiesta regional
Esta festividad solía formar parte del calendario nacional, pero desde la llegada de la democracia su celebración se reduce a dos territorios
Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 24 de julio
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado
Cómo hacer dango japonés en casa, el dulce a base de bolitas de harina de arroz pinchadas en un palillo
De textura y elaboración muy similares al archiconocido mochi, el dango ha crecido en popularidad gracias a su aparición en series como Naruto
Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla
MÁS NOTICIAS