La reina visita las instalaciones de Adolfo Domínguez en Ourense por su 50.º aniversario

Santiago de Compostela, 24 jul (EFE).- La reina Letizia visita este viernes, 24 de julio, víspera del Día de Galicia, las instalaciones de Adolfo Domínguez en San Cibrao (Ourense) por los 50 años de la firma decana de la moda española y la primera en cotizar en bolsa, cuyas riendas llevan ahora las hijas del diseñador gallego.

Adriana y Tiziana Domínguez son presidenta ejecutiva y directora creativa de la compañía, respectivamente.

La última vez que la reina estuvo en la provincia ourensana fue el año pasado con motivo de los incendios forestales registrados en el mes de agosto cuando recorrió junto a Felipe VI varias zonas afectadas por las llamas. Allí conoció de primera mano los trabajos realizados por los equipos de emergencias, además de la situación vivida por los afectados.

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Ahora, el motivo de su desplazamiento es bien diferente, pues se trata de una marca que conoce bien, cuyas prendas viste con frecuencia en una ya larga relación, que tuvo su origen en la chaqueta blanca que escogió para su primera aparición con el entonces Príncipe de Asturias en noviembre de 2003 en los jardines del Pabellón del Príncipe del Palacio de la Zarzuela.

Al término de la visita de este viernes, la presidenta ejecutiva, Adriana Domínguez, atenderá a la prensa.

'La arruga es bella' es la frase con la que se identifica a Adolfo Domínguez (Pobra de Trives, Ourense, 1950) desde los años ochenta del pasado siglo, un lema que perdura en el imaginario colectivo. EFE

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