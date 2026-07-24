Interceptados 19 inmigrantes llegados en una patera a Formentera

Palma, 24 jul (EFE).- Un total de 19 inmigrantes fueron interceptados la noche del jueves en Formentera llegados a bordo de una patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil localizaron al grupo de inmigrantes, todos ellos de origen magrebí, a las 21:20 horas en la zona de la Mola, al suroeste de la pitiusa menor.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 197 llegadas de pateras con 3.692 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

PUBLICIDAD

1011538