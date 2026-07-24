Este viernes descenso general de temperaturas, pero Andalucía superará los 44ºC

Madrid, 24 jul (EFE).- El viernes habrá un descenso de las temperaturas en la mayor parte de España, sin embargo se mantiene el aviso rojo para Andalucía, donde se prevén valores superiores a los 44 ºC y se superarán los 40 ºC en regiones del sureste peninsular, así como en puntos de Alborán y Mallorca.

En su cuenta en X, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el viernes se prevén más de 44 ºC en las comarcas de Valle de Almanzora y los Vélez, ambos en Almería.

PUBLICIDAD

Asimismo, señala que el día 22 se batieron récords de temperatura máxima para el mes de julio en Albacete, Ávila y Teruel.

Destaca que en Teruel ese mismo día se registraron 21,9 ºC de mínima, la temperatura nocturna más cálida para esa ciudad aragonesa desde que hay registros.

PUBLICIDAD

Para la jornada del viernes, el acercamiento de una dana dejará una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular, con cielos nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias y chubascos y tormentas, localmente con granizo, con probabilidad de ser fuertes.

En el resto habrá cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en puntos del Levante y de nubes medias y altas en el sureste. Se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en zonas de Aragón y Comunidad Valenciana, sin descartar áreas aledañas.

PUBLICIDAD

En Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso al sur.

Serán probables bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico y puntos de la fachada oriental y Baleares. Presencia de polvo en suspensión en la mitad sureste peninsular y ambos archipiélagos.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, notablemente en puntos del Levante y extremo noroeste, con excepción de los litorales del extremo sureste y Navarra y zonas aledañas donde podrá aumentar.

Se superarán los 35 ºC en amplias zonas de la mitad este peninsular, Andalucía y Baleares, sobrepasando incluso los 40 ºC en regiones del sureste peninsular así como en puntos de Alborán y Mallorca.

PUBLICIDAD

Las noches continuarán siendo 'tropicales', sin bajar de los 20 ºC, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo no bajar de 25 ºC en los litorales mediterráneos e interior sureste.

Las mínimas ascenderán en el tercio este peninsular, y descenderán en el resto de la Península, mientras en los archipiélagos se registrarán pocos cambios.

En Canarias soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes, y en los litorales del sur peninsular el viento será moderado del oeste, con probables intervalos fuertes. En general el viento será flojo arreciando a moderado.

PUBLICIDAD

- GALICIA: cielo nuboso o cubierto, con brumas y nieblas asociadas en la mitad occidental y en zonas altas de la oriental. Desarrollo de nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo, excepto en el litoral occidental y extremo sur.

Temperaturas mínimas en descenso, en ascenso o con pocos cambios; máximas en descenso. Viento flojo, con intervalos de moderado en el litoral de A Mariña.

PUBLICIDAD

- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto, con brumas y nieblas asociadas. Desarrollo de nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad baja en el interior y la costa occidental, con brumas y, en zonas altas, bancos de niebla. Nubosidad de evolución, con probables chubascos y tormentas en el interior occidental. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso.

PUBLICIDAD

Viento de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de evolución. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso, sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable arreciando a moderado en el litoral y tendiendo a intervalos moderados en el interior.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas, sin descartar bancos de niebla en zonas altas. Desarrollo de nubosidad de evolución, con probabilidad en el noroeste montañoso de chubascos dispersos que pueden ir con tormenta, algunos pueden ser fuertes, sin descartarse en zonas cercanas.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en descenso, excepto en zonas del este, y localmente notable en el oeste. Viento variable, flojo aumentando a moderado, con intervalos de fuerte en el este.

- NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad de evolución que pueden dar lugar a tormentas aisladas, sobre todo en el área pirenaica. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso o sin cambios.

Se superarán los 36 ºC en el Pirineo y los 39 ºC en el centro y en la Ribera del Ebro, podrían rebasar los 40 ºC localmente. Viento flojo variable, con intervalos moderados en la Ribera baja, y arreciando a moderado.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable, tendiendo a flojo aumentando a moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, desarrollándose nubosidad de evolución, con probables chubascos y tormentas en el valle del Ebro y en Huesca, que serán localmente fuertes y acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo. Probable polvo en suspensión en Teruel.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o descensos; máximas en ligero ascenso; sin cambios o en ligero descenso. Se esperan valores significativamente elevados en amplias zonas, 39-40 ºC en el valle del Ebro, el Bajo Aragón y el sistema Ibérico occidental. Viento flojo variable, tendiendo a moderado y flojo con intervalos de intensidad moderada.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral de Tarragona; nubosidad de evolución en el Pirineo, con probables chubascos y tormentas en la parte occidental. Polvo en suspensión en la mitad sur.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso o con pocos cambios; continuarán los valores significativamente elevados en amplias zonas. Viento flojo variable, con intervalos y tendiendo en general a flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de la depresión central.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes bajas, sin descartar algún banco de niebla. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas, moderado en las máximas. Viento flojo aumentando a moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados. Temperaturas mínimas con descensos locales en la sierra y sin cambios significativos en el resto; máximas en descenso generalizado. Viento flojo que arreciará a moderado, y que irá amainando.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos despejados, con intervalos de nubosidad de evolución, sin descartar tormentas ocasionales y algún chubasco. Temperaturas mínimas en ascenso o en ligero descenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso generalizado.

Se registrarán valores máximos por encima de los umbrales de aviso amarillo en Serranía de Cuenca y en Alcaraz y Segura, y de aviso naranja en la Mancha Albaceteña y en Hellín y Almansa. Viento flojo que arreciará a moderado y que irá amainando. Rachas fuertes en la mitad oriental.

- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral y el prelitoral de Valencia y Castellón; desarrollo de nubosidad de evolución en zonas del interior, con probables tormentas en el interior de Valencia que podrían alcanzar zonas del litoral.

Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en Alicante y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, con valores significativamente elevados en el interior de Valencia y Alicante. Viento flojo variable, con intervalos de flojo, tendiendo a flojo ocasionalmente moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: cielo poco nuboso tendiendo a intervalos de medias y altas. Brumas y algún banco de niebla matinal. Polvo en suspensión. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios. Noche tropical o tórrida. Viento flojo a moderado.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en la vertiente mediterránea. Polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en la vertiente mediterránea, en descenso en el resto. Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: cielo poco nuboso a despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y el oeste de las más orientales. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas, sin descartar los 34 °C en zonas de interior orientadas al sur y oeste de Gran Canaria.

Alisio fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes localmente en Lanzarote, en la mitad sur de Fuerteventura y en zonas bajas del sureste y noroeste del resto de islas. EFE