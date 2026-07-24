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Dos de los incendios de Madrid siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance

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Madrid, 24 jul (EFE).- Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la delegación del Gobierno central en la comunidad.

Aunque la evolución de los incendios durante la noche no ha sido desfavorable, continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y se han desalojado el casco urbano de Aldea del Fresno y algunas urbanizaciones de la comarca.

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Los tres incendios activos en la Comunidad de Madrid, los de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y el iniciado en Almorox (Toledo) ha provocado el corte de la carretera M507, entre los kilómetros 28 y 36. Además, se ha restringido el tráfico en la M501, entre los kilómetros 42 y 59. EFE

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