Cortada la A-4 en La Guardia (Toledo) sentido Andalucía por el vuelco de un camión

Toledo, 24 jul (EFE).- La autovía A-4 se encuentra cortada a su paso por el término municipal de La Guardia (Toledo) en sentido Andalucía y también se ha cortado el carril izquierdo en sentido Madrid por el vuelco de un camión que, después, ha comenzado a arder.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente se ha producido a las 5:26 horas, en el kilómetro 77 de la A-4, cuando un camión se ha salido de la vía, ha volcado y ha comenzado a arder.

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Debido al accidente, se han coartado los dos carriles de la autovía en sentido Andalucía y el carril izquierdo en sentido Madrid, por lo que la Guardia Civil ha establecido un desvió alternativo desde el kilómetro 69 de la A-4 por la carretera TO-2935.

El conductor del camión, un hombre de 57 años, ha resultado herido leve y ha sido en el lugar del accidente por una UVI, sin necesidad de ser trasladado aun centro sanitario.

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Al lugar del suceso se han desplazado bomberos, mantenimiento de carreteras y la Guardia Civil. EFE