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Belgrano, campeón del Apertura, vence a Rosario Central de Di María en inicio del Clausura

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Buenos Aires,23 jul (EFE).- Belgrano de Córdoba, que en mayo pasado se consagró campeón del Torneo Apertura de Argentina, derrotó este jueves por 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el comienzo de una nueva edición del Torneo Clausura del país suramericano.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski, que lograron mantener buena parte del equipo campeón, abrieron el marcador antes del final del primer tiempo con un tanto de Nicolás 'Uvita' Fernández', héroe de la final del Apertura ante River Plate.

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El empate del conjunto rosarino llegó promediando la segunda mitad a través de Julián Fernández, pero los cordobeses recuperaron la ventaja a dos minutos del final gracias a un remate desde fuera del área del mediocampista Francisco González Metilli.

El conjunto visitante tuvo en su once inicial al colombiano Jáminton Campaz, en el que marcó su primer partido oficial tras la derrota en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza y las amenazas posteriores en su contra por una ocasión desperdiciada durante aquel encuentro.

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Este jueves también se enfrentaron Sarmiento y Argentinos Juniors y Defensa y Justicia ante Aldosivi.

En el primer turno, el 'Bicho' logró una difícil victoria como visitante por 2-3, en un partido marcado por constantes altibajos.

El local comenzó ganando gracias a un tanto del paraguayo Junior Marabel, luego Argentinos lo dio vuelta gracias a los goles de Alan Lescano y Sebastián Prieto, hasta que el uruguayo Renzo Orihuela marcó el empate a 20 minutos del final.

En el minuto 90, los dirigidos por Nicolás Diez lograron el 2-3 definitivo gracias a un gol del joven delantero Diego Porcel, que en el festejo fue expulsado tras quitarse la camiseta y recibir su segunda tarjeta amarilla.

El último partido de la jornada fue el empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Aldosivi, con un tanto de David Barbona para el 'Halcón' y un gol de Nicolás Cordero para el conjunto de Mar del Plata. EFE

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