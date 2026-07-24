Airbnb lanza dos proyectos de su "Compromiso rural" en el que invertirá 43 millones

Madrid, 24 jul (EFECOM).- Airbnb ha aprobado los dos primeros proyectos de su programa "Compromiso rural", en el que invertirá 43 millones de euros, para revitalizar la España interior, con actuaciones en el Triángulo del Agua (Calatayud, Zaragoza) y en el Bajo Guadalquivir (Sevilla).

Fuentes de Airbnb han avanzado a EFE que estos dos primeros proyectos, elegidos entre más de 30 candidaturas presentadas, apuestan por un modelo de turismo regenerativo, integrando sus municipios en un territorio, pero no ha publicado las inversiones concretas de estos dos proyectos.

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Entre las actuaciones que contemplan los proyectos aprobados se incluyen la rehabilitación de dos edificios municipales en desuso en Godojos (Aragón) para crear tres viviendas de alquiler social destinadas a personas o familias que vayan a trabajar o vivir al pueblo, o la mejora del entorno de avistamiento de aves en el Pantano de la Torre del Águila (Andalucía).

El pasado mes de mayo, Airbnb abrió la convocatoria de ideas dirigida a entidades con arraigo territorial que quieran liderar proyectos transformadores en sus municipios: rehabilitar viviendas vacías, revitalizar negocios locales o poner en valor el patrimonio cultural y natural de sus territorios.

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Se presentaron más de 30 candidaturas de toda la España rural, entre ellas zonas de Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia y Principado de Asturias.

En el caso del Triángulo del Agua, en Calatayud, el proyecto presentado por la Asociación para el Desarrollo Integral (ADRI) pretende convertir un destino de paso -el Monasterio de Piedra atrae cada año a más de 320.000 visitantes que apenas pasan el día- en un destino de pernocta.

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El plan se articula en torno a tres actuaciones complementarias: un centro de turismo activo en el embalse de la Tranquera, actualmente en desuso, con actividades acuáticas y de naturaleza; la rehabilitación de edificios municipales en Godojos para crear tres viviendas de alquiler social para personas o familias que vayan a trabajar o vivir al pueblo, y la recuperación del taller del último alfarero de Alhama.

En Sevilla, la Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir, Adelquivir, busca dotar a esa comarca de una identidad propia como destino, en torno al aceite, el vino, el flamenco, el patrimonio y la naturaleza.

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Entre las actuaciones previstas figuran un centro de oleoturismo junto a Los Molares, nuevos alojamientos vinculados a una bodega en el casco histórico de Lebrija, la restauración de la torre del homenaje del castillo de Las Aguzaderas, en El Coronil, y la mejora del entorno de avistamiento de aves en el pantano de la Torre del Águila.

Airbnb apoya los proyectos con ayudas directas y financiación en condiciones favorables. Se dirige exclusivamente a entidades privadas de desarrollo rural como grupos de acción local, grupos de desarrollo rural y fundaciones.

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El "Compromiso Rural" es un plan a tres años de Airbnb, con una inversión de 50 millones de dólares (43 millones de euros), que pretende contribuir a reactivar la actividad económica en los pueblos y zonas rurales de España.

Casi el 70 % de los españoles usa Airbnb para viajar a destinos no urbanos, y la plataforma cuenta con anfitriones en más de 5.300 pueblos de toda España, según sus propios datos. EFECOM

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