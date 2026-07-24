18-14. España gana a Croacia y peleará este sábado por la quinta plaza

Redacción deportes, 24 jul (EFE).- La selección española derrotó este viernes por 18-14 a Croacia en el partido por la quinta plaza de la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputa en Sídney (Australia), en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que nunca cedió la iniciativa en el marcador.

El conjunto que dirige David Martín, ya sin opciones de revalidar el título conquistado el pasado año en Montenegro, encontró en Pol Daura y Unai Biel, autores de cuatro tantos cada uno, a sus principales referentes ofensivos y disputará este sábado (8:45 hora española) el partido por la quinta posición frente al vencedor del duelo entre Georgia y Montenegro. EFE

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