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Pérez Llorca dice que pagó él su viaje a la final, tanto el desplazamiento como el hotel

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València, 21 jul (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este martes, ante las críticas de la oposición, que él se pagó tanto el desplazamiento como la estancia en el hotel para ver en directo la final del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, donde España venció a Argentina.

"Voy a desmentir un bulo que ha lanzado hoy el PSOE y Compromís en la Comunidad Valenciana. Sabéis que acabo de venir de ver la final del Mundial de fútbol. Una final a la que he ido sin costarle un solo euro a todos los valencianos, porque ha sido un viaje que me he sufragado yo de mi bolsillo, tanto el desplazamiento como la estancia en el hotel", señala Pérez Llorca en un vídeo subido a sus redes sociales.

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Este martes por la mañana, la oposición en Les Corts Valencianes había exigido al president explicaciones de su viaje a esa final y preguntado cómo logró su entrada y quién pagó su viaje y estancia en Nueva York, si él mismo o una empresa. Pérez Llorca subió el pasado domingo a sus redes sociales una foto desde las gradas del estadio de la final, ataviado con la camiseta de la selección.

"Esta izquierda no está acostumbrada a que un presidente pague sus viajes de su bolsillo, porque ellos estarán acostumbrados a los palcos VIP, a la moqueta, al salón o sobre todo asistir a partidos de fútbol como la final de la Europa League del Villarreal, pagándose el viaje desde las cuentas públicas", añade el president en su vídeo, grabado a su vuelta de Estados Unidos.

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"Yo, como una persona normal, me he ido a ver la final de la Copa del Mundo pagándome de mi bolsillo el viaje, así que no me tengo que esconder de nada. Todo lo contrario, lo tengo que disfrutar como un español más", asegura.

Asimismo, Pérez Llorca ha querido salir en defensa del futbolista de Foios (Valencia) Ferran Torres, "que se ha convertido en el símbolo valenciano estos días por haber marcado el gol del Mundial, hoy que ya lo está criticando Compromís y toda la izquierda. Yo, con los jugadores de la selección española y con España".

El president ha contestado así al portavoz adjunto del grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien ha acusado este martes a Ferran Torres, autor del gol que dio la victoria a España en el Mundial, de especular con viviendas a través de su empresa, que ha tachado de "fondo buitre". EFE

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