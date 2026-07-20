Unas 46.000 personas celebraron en Barcelona la victoria de España en el Mundial de fútbol

Barcelona, 20 jul (EFE).- Unas 46.000 personas festejaron anoche en Barcelona la victoria de la selección española en la final de la Copa del Mundo de fútbol, una celebración que transcurrió de forma festiva y sin apenas incidencias, salvo la detención de tres personas por robos en el marco de las concentraciones de los aficionados.

Según han informado a EFE los Mossos d'Esquadra, la mayor parte de aficionados, unos 27.000, celebraron la victoria de la selección española en la plataforma del Fórum, donde el Ayuntamiento de Barcelona había instalado una pantalla gigante de 8 x 5 metros para poder seguir la final.

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Otro punto donde se reunieron muchos seguidores de la Roja fue la plaza Catalunya, donde se concentraron unas 13.000 personas para festejar la victoria sobre Argentina, mientras en el Arc de Triomf se congregaron otras 5.000 y en la plaza de Espanya, un millar de aficionados.

Los Mossos d'Esquadra, que habían organizado un dispositivo de unos 300 agentes para velar por la seguridad de las concentraciones, practicaron tres detenciones.

Dos detenciones tuvieron lugar en la Ronda de Sant Pau por un robo con violencia de un teléfono móvil, mientras el tercer arresto se produjo en la plaza Catalunya por el hurto de una mochila, además de presentarse una denuncia administrativa por desobediencia. EFE.

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