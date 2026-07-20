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Una fragata española lanza un misil en un ejercicio de hundimiento controlado de un buque

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Cádiz, 20 jul (EFE).- La fragata española “Álvaro de Bazán” ha lanzado un misil Harpoon durante un ejercicio de hundimiento controlado de un buque de la marina estadounidense en aguas del Pacífico.

El ejercicio de hundimiento controlado del ex-USS “Peleliu”, un buque de asalto anfibio de la clase Tarawa, dado de baja y fuera de servicio desde marzo de 2015, se llevó a cabo el pasado día 17 de julio, según ha informado la Armada.

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Diferentes unidades hicieron fuego real sobre el buque a la deriva en un ejercicio en el que se tomaron "exhaustivas medidas de seguridad tanto en navegación aérea y marítima como en protección de la fauna, cumpliendo con todas las leyes ambientales y de protección de especies y santuarios marinos", según la Armada.

El principal objetivo de este tipo de ejercicios es el de adiestrar a las unidades en el empleo de armamento real contra objetivos navales, validando tácticas y procedimientos, y comprobar y mejorar la interoperabilidad entre las unidades de las marinas participantes.

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La fragata española “Álvaro de Bazán” realizó este ataque en coordinación con el buque japonés JS (DDG-173) “KONGO”.

"El hundimiento controlado de buques representa uno de los ejercicios de mayor complejidad y realismo al integrar capacidades y sistemas de múltiples naciones en un escenario de combate naval de alta intensidad", subraya la Armada.

La “Álvaro de Bazán” está inmersa en el ejercicio “RIMPAC 26”, el ejercicio naval más grande del mundo que está teniendo lugar en aguas del archipiélago hawaiano y que cuenta con la participación de 31 naciones, 40 buques de superficie y submarinos, 200 aeronaves y más de 30.000 efectivos.

Este despliegue coincide con el V Centenario del nacimiento de uno de los marinos más ilustres de la historia de España, Álvaro de Bazán y Guzmán.

La fragata F-101 “Álvaro de Bazán” cuenta con una dotación de 190 personas que durante más de 5 meses permanecerá desplegada en aguas del Pacífico participando en los ejercicios navales más importantes del mundo. EFE

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