Tres muertos en las carreteras el fin de semana, entre ellos un motorista y un peatón

Madrid, 20 jul (EFE).- Tres personas han perdido la vida en otros tantos siniestros registrados en las carreteras durante el fin de semana, entre las tres de la tarde del pasado viernes y la medianoche de este domingo, de las que dos son usuarios vulnerables, un peatón y un motorista.

Según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), el domingo ha habido dos accidentes mortales con dos fallecidos y el sábado se ha registrado un tercer siniestro con una víctima mortal.

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Dos de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía y en dos de ellos la causa ha sido una salida de vía.

Los accidentes han tenido lugar en Capdepera (Baleares), Rascafría (Madrid) y Montesa (Valencia).

En lo que va de año, hasta el 19 de julio, se llevan contabilizados 562 fallecidos en las carreteras. EFE