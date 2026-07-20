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Teresa Ribera felicita a la selección española, que sabe que "solamente jugando en equipo podemos seguir avanzando"

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La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha felicitado a la selección de España por ganar el Mundial 2026 y ha asegurado que es "una selección que representa lo mejor de nuestro país, que sabe que solamente jugando en equipo podemos seguir avanzando".

Ribera se encuentra este lunes de visita oficial a San Sebastián y Bilbao. En la capital donostiarra, la vicepresidenta interviene en la VI edición de la Escuela de Verano de la EHU en la sesión inaugural de la Escuela, dedicada a los grandes retos actuales de la Unión Europea y, posteriormente tiene programada una visita al proyecto LIFE Humedales en el Parque Ecológico Plaiaundi. Por la tarde, mantendrá una reunión en Bilbao con el Lehendakari, Imanol Pradales.

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En declaraciones a los medios antes de participar en el curso de verano de la EHU, Teresa Ribera ha expresado su más sincera enhorabuena a la selección de España por su triunfo en la final del Mundial 2026 ante Argentina.

Ribera ha asegurado que el de anoche fue un partido que "todos seguimos con enorme interés y atención" y ha dicho que, en general, "todo el Mundial ha sido diferente por el número de selecciones que participaban, por las temperaturas que tenían que afrontar los jugadores".

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Según ha destacado, en el caso de España, "ha quedado clara la enorme altura de la selección, su voluntad de trabajo en equipo, tranquilo, haciendo frente a desafíos o momentos particularmente complicados, con esa capacidad de motivación permanente que el seleccionador ha sido capaz de imprimir".

Ribera ha afirmado que "todos nos sentimos particularmente orgullosos cuando ayer en Nueva York se hicieron con esa final, con esa victoria, con nervios y tensión hasta el final", porque Argentina "ha ganado unos cuantos partidos en los últimos cinco minutos y hasta el final de ese periodo de prórroga no pudimos respirar hondo".

"Mi más sincera enhorabuena a toda la selección española, a su seleccionador, a todo el equipo que ha hecho posible que hoy el fútbol español esté donde está durante años, durante décadas, tirando de cantera, buscando la formación y la disciplina, pero también el entusiasmo y el disfrutar en el campo", ha expresado.

Por último, ha asegurado que el combinado de España es "una selección que representa lo mejor de nuestro país, país de acogida, país de oportunidades y país que sabe que solamente jugando en equipo, podemos seguir avanzando".

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EuropaPress

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