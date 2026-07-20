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Teresa Ribera defiende el respeto al derecho internacional para "consolidar la paz y el progreso a escala global"

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La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido el respeto al derecho internacional y a la cooperación multilateral como el "elemento más importante en un proyecto de consolidación de paz y progreso a escala global".

Ribera se encuentra este lunes de visita oficial a San Sebastián y Bilbao. En la capital donostiarra, la vicepresidenta interviene en la VI edición de la Escuela de Verano de la EHU en la sesión inaugural de la Escuela, dedicada a los grandes retos actuales de la Unión Europea y, posteriormente tiene programada una visita al proyecto LIFE Humedales en el Parque Ecológico Plaiaundi. Por la tarde, mantendrá una reunión en Bilbao con el Lehendakari, Imanol Pradales.

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En declaraciones a los medios antes de participar en el curso de verano, ha asegurado que "es un gusto estar en San Sebastián en este curso que se está convirtiendo en un clásico y pone el énfasis en la importancia de respetar el Estado de Derecho, las normas como eje central del proyecto europeo, en cómo poder seguir avanzando en la integración europea en un mundo complejo, gracias, entre otras cosas, al respeto a las normas".

Ribera ha afirmado que es una cosa "particularmente importante en este año en el que se cumplen 50 años del ingreso de España y Portugal a las comunidades europeas" y "en esta época en la que en un mundo revuelto, turbulento, se alzan voces en contra del respeto al derecho internacional y a la cooperación multilateral, a pesar de que sigue siendo el elemento más importante en un proyecto de consolidación de paz y progreso a escala global".

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En cuando a su visita al Parque Ecológico Plaiaundi, ha recordado que es un proyecto que forma parte "del gran programa de España para la recuperación de distintos humedales en territorio en territorio nacional, con colaboración con gobiernos autonómicos, administraciones locales y actores de la sociedad civil".

Se trata de un programa, ha apuntado, que cuenta con financiación parcial del programa LIFE, "quizá uno de los programas más icónicos a nivel comunitario de protección, restauración, recuperación de la biodiversidad en línea con esa gran regulación tan importante como es el reglamento de restauración de la naturaleza".

Este reglamento, adoptado hace ahora dos años, "pone de manifiesto o intenta responder a la necesidad no solo de preservar ecosistemas, sino de restaurar ecosistemas degradados y en particular los humedales, que forman parte de una de las contribuciones más importantes para prepararnos, para resistir frente a los efectos del cambio climático, pero también para garantizar la enorme biodiversidad que albergan".

Por la tarde, ha indicado, tendrá ocasión de reunirse "brevemente" al Lehendakari, "una visita que nos permitir una rápida puesta al día de iniciativas en el marco comunitario que se llevan a la práctica desde Euskadi", ha dicho.

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EuropaPress

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