Temas del día de EFE España del lunes 20 de julio de 2026 (13:30 horas)

FÚTBOL MUNDIAL

Madrid.- La selección española de fútbol, campeona del mundo por segunda vez en la historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, es recibida en Madrid por los reyes y el presidente del Gobierno, antesala de un recorrido en autobús descubierto por las calles de la capital y la celebración multitudinaria en la plaza de Cibeles. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

PUBLICIDAD

Madrid.- La celebración del Mundial deja 10 detenidos, 80 heridos y 2 fallecidos en toda España

(Texto enviado a las 13:24 horas; 494 palabras)

Ciudad Rodrigo (Salamanca).- Un menor muerto al derrumbarse una fuente en Ciudad Rodrigo en la celebración del Mundial

(Texto enviado a las 09:23 horas; 270 palabras)

Sonseca (Toledo).- Fallece un joven en Sonseca (Toledo) mientras veía el Mundial en una plaza

(Texto enviado a las 10:15; 238 palabras)

València.- Detenidos por lanzar adoquines a la Policía de València en las celebraciones del Mundial

(Texto enviado a las 13:18 horas; 198 palabras)

Pamplona.- Investigan la agresión a un grupo de militares que veía el partido en Berriozar (Navarra)

(Texto enviado a las 09:33 horas; 283 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Toledo.- El incendio de Guadalajara ya ha arrasado 26.000 hectáreas y desplaza a 1.200 personas.

(Texto enviado a las 10:49 horas; 604 palabras) (Foto) (Vídeo)

Zaragoza.- La evolución "muy favorable" del fuego de Orés (Zaragoza) permite los primeros realojos

(Texto enviado a las 10:42 horas; 512 palabras)

OLA CALOR

Madrid.- España bajo el azote de nueva ola de calor desde mañana, con 45 grados previstos en Murcia

(Texto enviado a las 12:54 horas; 763 palabras) (Foto) (Vídeo)

Sevilla.- Andalucía registra más de 1.300 urgencias por patologías relacionadas con la ola de calor

(Texto enviado a las 13:15 horas; 385 palabras)

CASO KOLDO

Madrid.- Jéssica Rodríguez guarda silencio ante el juez sobre su 'enchufe' en empresas públicas

(Texto enviado a las 12:33 horas; 405 palabras) (Foto) (Vídeo)

VIVIENDA HIPOTECAS

Madrid.- La firma de hipotecas para vivienda se frena en mayo y rompe una racha de 22 meses al alza

(Texto enviado a las 11:22 horas; 590 palabras) (Infografía)

MODA TENDENCIAS (Crónica)

Madrid.- El cinturón se desmarca ¿Dónde lo coloco? Inmaculada Tapia

(Texto enviado a las 10:00 horas; 577 palabras)

FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - Danza y palabra se entremezclan en el espectáculo 'Bacanal', una propuesta de Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio que llega a la 72 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, con Juana Acosta, Toni Acosta y Carlos Hipólito en el reparto.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE SITGES

Barcelona - El Festival de Cine Fantástico de Sitges presenta la programación de su 59 edición, que se celebrará del 8 al 18 de octubre marcada por dos grandes referentes del terror clásico, 'Carrie’, de Brian De Palma, y ‘¿Quién puede matar a un niño?’, obra fundamental del fantástico español dirigida por Narciso Ibáñez Serrador.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

MAR DE MÚSICAS

Cartagena (Murcia) - La cantante y compositora mexicana Lila Downs recibe el Premio La Mar de Músicas, con el que el festival de músicas del mundo de Cartagena pretende reconocer su papel en la fusión cultural de México, los pueblos indígenas y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

Cartagena (Murcia) - La banda ecuatoriana Papaya Dada, "el sonido de la chicha moderna", habla sobre el bum musical de Ecuador en una entrevista con EFE en Cartagena, donde participan en el festival La Mar de Músicas, que en esta 31 edición tiene como invitado al país andino.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

SOCIEDAD

17:30h.- Madrid.- FÚTBOL MUNDIAL.- Los reyes reciben a la selección española de fútbol tras proclamarse campeona del mundo por segunda vez en su historia. Palacio de la Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

PUBLICIDAD

18:00h.- Madrid.- FÚTBOL MUNDIAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la selección española de fútbol. Palacio de la Moncloa. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

21:00h.- Madrid.- FÚTBOL MUNDIAL.- Llegada de la selección española de fútbol a la plaza de Cibeles lugar de los festejos por la victoria en el Mundial. Previamente, los jugadores han hecho un recorrido por las calles de Madrid en un autobús descubierto. Plaza de Cibeles. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

PUBLICIDAD

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Los diestros Diego Silveti, Román y Samuel Navalón protagonizan el festejo de este lunes de la Feria de Santander. Plaza de Toros de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

19:00h.- Barcelona.- PREMIO TEATRO.- Acto de entrega del 52 Premio de Teatro Memorial Margarida Xirgu a la actriz Rosa Boladeras por su papel en la obra 'Tinc un bosc al cervell', estrenada en la Sala Beckett Teatre Romea. (Texto)

23:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR DE MÚSICAS.- La cantante y compositora mexicana Lila Downs recibe el Premio La Mar de Músicas, con el que el festival de músicas del mundo de Cartagena pretende reconocer su papel en la fusión cultural de México, los pueblos indígenas y Estados Unidos. en el auditorio del Parque Torres (Texto) (Foto). EFE

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245