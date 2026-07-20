Scaloni agradece el apoyo de los argentinos que han salido a las calles

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, agradeció este domingo a sus compatriotas por la decisión de manifestar en las calles "orgullo por lo que dio esta selección al cabo de cinco años".
"Gracias, gracias a la gente por haber acompañado, gracias a la gente por salir a apoyar a la selección y a estar en las calles. Es algo para mí espectacular, y creo que es un valor añadido saber que se puede perder dejándolo todo", dijo a periodistas antes de abandonar el MetLife Stadium de East Rutherford.
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El entrenador dijo confiar en que "ojalá sirva de ejemplo para el futuro" la campaña de la Albiceleste en el Mundial de 2026, que terminó con el segundo puesto cuatro años después de obtener el título en Catar.
De España, el flamante campeón, dijo "que jugó mejor".
"Hay que felicitar al rival", añadió.
"Nosotros estamos tranquilos porque dejamos todo", apostilló.
Del futuro, dijo que "hay que seguir", para dejar abierta la opción de abandonar el cargo.
De Lionel Messi, quien terminó el sexto Mundial de su carrera con 39 años, dijo confiar en que "sea un ejemplo lindo para estos chicos que lo ven a él y hoy están tristes porque no se pudo ganar". EFE
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(foto)
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