Espana agencias

Scaloni agradece el apoyo de los argentinos que han salido a las calles

Guardar
Google icon

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, agradeció este domingo a sus compatriotas por la decisión de manifestar en las calles "orgullo por lo que dio esta selección al cabo de cinco años".

"Gracias, gracias a la gente por haber acompañado, gracias a la gente por salir a apoyar a la selección y a estar en las calles. Es algo para mí espectacular, y creo que es un valor añadido saber que se puede perder dejándolo todo", dijo a periodistas antes de abandonar el MetLife Stadium de East Rutherford.

PUBLICIDAD

El entrenador dijo confiar en que "ojalá sirva de ejemplo para el futuro" la campaña de la Albiceleste en el Mundial de 2026, que terminó con el segundo puesto cuatro años después de obtener el título en Catar.

De España, el flamante campeón, dijo "que jugó mejor".

"Hay que felicitar al rival", añadió.

"Nosotros estamos tranquilos porque dejamos todo", apostilló.

Del futuro, dijo que "hay que seguir", para dejar abierta la opción de abandonar el cargo.

De Lionel Messi, quien terminó el sexto Mundial de su carrera con 39 años, dijo confiar en que "sea un ejemplo lindo para estos chicos que lo ven a él y hoy están tristes porque no se pudo ganar". EFE

PUBLICIDAD

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este día en Sevilla

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

España: las predicciones del tiempo en Madrid este 20 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: las predicciones del tiempo en Madrid este 20 de julio

¿Cómo estará el clima en Barcelona?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en Barcelona?

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

La llegada del equipo a Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estima para las 12:50 del lunes, a bordo de un avión de Iberia

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡¡¡Ahora toca celebrar!!!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Las víctimas de La Roja en el Mundial 2026: la selección española derrota a Cristiano, Messi y Mbappé