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Sánchez sellará la plena reconciliación con Argelia con el gas como pieza clave bilateral

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Madrid, 20 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará este lunes su primera visita en seis años a Argelia, con la que pretende evidenciar la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental y con el gas como pieza clave de esa relación.

Sánchez vuela esta madrugada a Argel desde Nueva York, donde asistió a la final del Mundial de fútbol en la que España se proclamó campeona al ganar por 1-0 a la selección argentina.

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El Gobierno considera que la crisis por el respaldo que dio Sánchez a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, apoyo que se sigue manteniendo, ya quedó atrás como pudo verse en el viaje que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo a Argel el pasado mes de marzo.

Una visita en la que el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, comunicó la reactivación del Tratado de Amistad con España que había quedado suspendido.

La reunión que mantendrá Sánchez con Tebboune subrayan fuentes del Ejecutivo que escenificará la plena normalidad que vuelve a haber en la interlocución bilateral.

Sánchez estará acompañado en esta visita por Albares y por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, una presencia que denota la relevancia que el Gobierno da a uno de los objetivos del viaje, el relacionado con el ámbito energético.

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Prueba de ello es que este lunes estarán también en la capital argelina los representantes de las cuatro empresas españolas clave en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.

Argelia es el principal suministrador de gas a España (casi un 34 % del que importa procede del país magrebí), pero la intención es aumentar ese flujo, tanto a través del cauce principal, el gasoducto Medgaz, como el gas natural licuado que llega en barcos metaneros.

Más allá del gas, el Gobierno espera que se sienten también las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovables y aumentar las exportaciones a Argelia, país con el que hay un déficit importante.

Sánchez iniciará su visita con una reunión con el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, antes de hacer la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Mártires de la independencia argelina, mantener un encuentro con empresarios españoles con intereses en el país, y entrevistarse con el presidente argelino. EFE

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