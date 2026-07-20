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Robles ensalza la "imbatibilidad" de las Fuerzas Armadas durante una entrega de condecoraciones militares

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este lunes el acto institucional de imposición de 19 altas condecoraciones militares en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, donde ha destacado que, al igual que la Selección Española de Fútbol, los ejércitos son "imbatibles también en su coraje, en su valentía y en su compromiso".

Según ha informado el Ministerio de Defensa en una nota de prensa, durante la ceremonia se han impuesto un total de ocho Grandes Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco y once de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Robles ha establecido un paralelismo con el triunfo de España en la Copa del Mundo señalando que, "igual que la Selección es imbatible", los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil son motivo de orgullo para todo el país.

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La ministra, que confesó haber seguido el reciente éxito futbolístico en contacto con homólogos de países donde hay tropas españolas desplegadas, subrayó que los militares españoles son valorados internacionalmente "porque saben que donde hay un militar español, donde están las Fuerzas Armadas españolas, hay compromiso, hay amor y hay vocación".

De las dos distinciones entregadas este lunes, la Gran Cruz del Mérito con distintivo blanco premia acciones o servicios de "destacado mérito o relevancia para las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional" y la Real y Militar Orden de San Hermenegildo recompensa a oficiales y suboficiales por su "constancia en el servicio y la intachable conducta".

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217º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE BAILÉN

Por otro lado, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha presidido en la localidad jiennense de Bailén el acto cívico-militar conmemorativo del CCXVII aniversario de la histórica batalla de 1808. Esta ceremonia, celebrada el domingo 19 de julio, constituye el acto central de una programación que se extiende del 18 al 21 de este mes y que, según el comunicado de Defensa, "demuestra la fortaleza de los lazos entre la institución militar y la sociedad civil".

Durante el homenaje a los caídos, se realizaron las tradicionales tres salvas de honor, conocidas por los vecinos como "las descargas", en tributo a los soldados de 1808, a los militares de todos los tiempos fallecidos por España y a los ciudadanos de Bailén que perdieron la vida en la contienda. En la parada militar participó una unidad del Regimiento de Infantería "La Reina" nº 2, perteneciente a la Brigada 'Guzmán el Bueno' X.

Desde el Ejército de Tierra han recalcado que "homenajear a los héroes que forjaron la Historia de España, entregando incluso su propia vida, constituye un deber de gratitud". Asimismo, la institución ha señalado que esta efeméride permite mostrar cómo valores como el honor, la lealtad y el amor a la Patria han configurado un Ejército actual que "mira al futuro estando orgulloso de su pasado". Las actividades concluirán este martes 21 de julio tras la celebración de diversos actos que han incluido conciertos, procesiones y homenajes monumentales.

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EuropaPress

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