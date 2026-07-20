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Rahm se queda en blanco en los ‘majors’ por tercer año consecutivo

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Redacción deportes, 20 jul (EFE).- Tercer año que el jugador español Jon Rahm milita en LIV, la liga saudí de golf, y tercer año que el exnúmero uno del mundo cierra los cuatro torneos grandes sin saborear la victoria y con resultados que le dejan un sabor agrio al no estar a la altura de sus expectativas.

El Abierto Británico, último grand slam de la temporada, que concluyó ayer, domingo, agudizó la insatisfacción de Rahm con las grandes citas en los tres últimos cursos, al clasificarse en el puesto 46, muy lejos del neozelandés Ryan Fox, ganador de la prueba.

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Una nueva decepción del exnúmero uno del mundo que llega después de que en el Abierto de Estados Unidos celebrado hace un mes no pasara el corte tras una fatídica ronda de +8, algo que solo le había sucedido una vez desde 2019.

El jugador vasco alcanzó la cima en 2023 tras ganar el Masters de Augusta, dos años después de su primer ‘major’, el Abierto de Estados Unidos de 2021.

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A los pocos meses de enfundarse la chaqueta verde y de ser segundo en el Abierto Británico, anunció su incorporación a LIV cautivado por el contrato millonario más alto de un deportista hasta entonces.

En las tres campañas en las que el ‘León de Barrika’ lleva en la liga saudí, ha sido el dominador absoluto, con dos títulos conseguidos este año -Hong Kong y México- y cuatro segundos puestos, pero sus resultados en los grandes se han resentido.

Salvo el segundo puesto conseguido este año en el Campeonato de la PGA, que le aupó al octavo puesto en la clasificación mundial, su bagaje ha dejado disgustado al exnúmero uno del mundo, a quien siempre le ha caracterizado su hambre de títulos.

“Son tres años seguidos llegando al domingo sin opciones de nada (…) No es para lo que uno se entrena. A uno le gustaría tener opciones de ganar, o al menos de salir cerca de los líderes, pero terminar antes de que ellos salgan fastidia bastante", afirmó en abril cuando quedó fuera de la pelea en Augusta, donde acabó en el puesto 38 después de otro mal comienzo.

El hecho de que los torneos de LIV pasaran de tres a cuatro rondas al comienzo de esta temporada tampoco ha surtido efecto en su rendimiento en los grandes.

Rahm, que en noviembre cumplirá 32 años, se marchó ayer del campo inglés de Royal Birkdale, donde se disputó el Abierto Británico, sin hacer balance del torneo ante los medios.

En la previa, sí se refirió a lo que le está constando tener opciones de meterse en la pugna por el triunfo.

"Me gustaría estar en la pelea con más frecuencia, simplemente tener opciones", lamentó el jugador vizcaíno, quien cerró su última ronda en Royal Birkdale con +4, con un doble ‘bogey’ en el primer hoyo y otro en el último.

Rahm regresará a la competición este jueves en el torneo de LIV del Reino Unido, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la liga después de que el fondo de inversión de Arabia Saudí confirmara que dejará de inyectar dinero a final de temporada.

Además de conseguir su tercera corona en LIV, donde restan tres pruebas individuales y la final por equipos, el golfista vasco participará entre septiembre y octubre en cinco torneos del DP World Tour después de sellar la paz con el circuito europeo sobre el pago de las multas que tenía pendientes. EFE

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