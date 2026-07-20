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PP dice que Bilbao ha demostrado que "la normalidad está por encima del nacionalismo" con la celebración del Mundial

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La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha mostrado su satisfacción por el "éxito rotundo" de la pantalla gigante instalada en la Pérgola del Parque de Doña Casilda para seguir la final del Mundial de la selección española, una iniciativa impulsada por el PP bilbaíno que "ha congregado a más de 10.000 personas" y que ha demostrado que "la normalidad está por encima del nacionalismo y que nadie puede impedir a los bilbaínos celebrar con orgullo los éxitos de España".

"Ha sido una auténtica fiesta de principio a fin. Tal y como esperábamos, miles de bilbaínos han querido vivir juntos un momento histórico para nuestro deporte y celebrar el triunfo de la selección española. Estamos felices de haber hecho posible que Bilbao haya tenido el espacio que el Ayuntamiento se ha negado a ofrecer", ha afirmado Martínez.

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La portavoz de los populares bilbaínos ha felicitado a la selección española por la conquista del Mundial y ha destacado "el trabajo colectivo que ha hecho posible este nuevo éxito". "Nos sentimos profundamente orgullosos de esta generación de futbolistas, de su esfuerzo, de su talento y también del magnífico trabajo del seleccionador. Han vuelto a demostrar que las grandes victorias solo se consiguen con grandes equipos", ha afirmado.

Martínez ha subrayado que "la respuesta de los bilbaínos ha desmontado el relato del nacionalismo". "Hoy Bilbao ha demostrado que la normalidad está por encima del nacionalismo. Por mucho que el PNV haya pretendido imponer su imaginario sectario o hacernos creer que sentirse orgulloso de la selección española es algo ajeno a esta ciudad, la realidad ha hablado por sí sola", ha destacado.

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En este sentido, ha recordado que durante las últimas semanas "ha sido habitual ver camisetas de la selección española por las calles de Bilbao" y que la celebración de anoche "ha confirmado una realidad evidente".

"Los bilbaínos hemos vivido con absoluta naturalidad este Mundial y hoy lo hemos celebrado exactamente igual que millones de españoles, porque este triunfo también lo sentimos como nuestro", ha asegurado.

Por otro lado, la portavoz del PP ha lamentado que Bilbao haya sido "el único ayuntamiento de España que no ha organizado una pantalla gigante para seguir la final" y que haya sido el Partido Popular quien haya tenido que llevar a cabo esta iniciativa.

"Hoy ha quedado demostrado que existía una demanda social evidente y que quienes han estado desconectados de la realidad han sido quienes se han negado a apoyar una celebración que reclamaban miles de bilbaínos", ha afirmado, en referencia a las declaraciones del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, quien asegurado que no existía "necesidad social" ni "demanda generalizada" para poner una pantalla.

DIVIDIR A LA SOCIEDAD

Martínez ha concluido asegurando que "la imagen vivida en la Pérgola de Doña Casilda es la mejor respuesta a quienes intentan dividir a la sociedad" y ha agradecido "el comportamiento ejemplar de todos los asistentes".

"Más de 10.000 personas han celebrado juntas, con alegría, civismo y orgullo, un nuevo Mundial para España. Esa ha sido la imagen del Bilbao real: una ciudad abierta, plural y libre, donde nadie tiene que pedir permiso para sentirse orgulloso de los éxitos de su país", ha concluido.

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EuropaPress

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