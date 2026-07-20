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Ocho detenidos al desmantelar una plantación de marihuana en Alella

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Barcelona, 20 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Alella (Barcelona) han desmantelado un cultivo de marihuana con 1.359 plantas en el interior de una vivienda del municipio y han detenido a ocho personas -siete hombres y una mujer- de entre 21 y 67 años presuntamente implicadas.

Según han informado este lunes fuentes policiales, a los arrestados se les acusa de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico tras detectarse también una doble conexión fraudulenta a la red valorada en más de 59.000 euros.

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El registro judicial de la vivienda, situada en la calle Llevant, se saldó la madrugada del pasado 16 de julio con la detención de seis de los sospechosos y la intervención de la droga -repartida entre una habitación y el sótano- junto a 2.690 euros en efectivo.

Por lo que respecta a la electricidad, los técnicos de la compañía distribuidora procedieron a la desconexión del suministro ilegal debido al elevado riesgo de incendio y electrocución que presentaba la manipulación de la red pública.

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Previamente, el pasado 24 de mayo, la Policía Local ya había detenido a los otros dos implicados en las inmediaciones de la casa con 180 gramos de marihuana, lo que sirvió para confirmar las sospechas y vincularlos directamente con la vivienda investigada.

La investigación se inició semanas antes, al constatar los agentes que el inmueble desprendía un fuerte olor a cannabis desde el exterior, mantenía siempre las persianas bajadas y registraba un movimiento continuo de personas a cualquier hora del día.

Tras el cierre de la operación, todos los arrestados pasaron el 18 de julio a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Mataró (Barcelona). EFE

dic/pll/jlg

(vídeo)

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