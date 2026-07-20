Ministerio y la Universidad de Salamanca crean la cátedra Educación, Infancia y Juventud

Valladolid, 20 jul (EFE).- El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han acordado este lunes la creación de la cátedra Educación, Infancia y Juventud para aportar formación a los profesionales de esos ámbitos ante los desafíos y retos en entornos digitales y salud mental.

La cátedra tendrá al menos tres años de vigencia y estará cofinanciada por el Ministerio y la propia universidad, ha detallado la ministra en declaraciones a los medios en Salamanca.

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Se trata de una iniciativa que "va a ir aportando investigación y formación a los profesionales que están en el ámbito de la infancia, trabajando con niños en el ámbito educativo", ha analizado Rego, para quien se trata de algo fundamental a la hora de cimentar la ampliación de derechos en esa materia.

Y también ante el desafío y "los grandes retos que tenemos, como por ejemplo los entornos digitales o la afección de la salud mental", ha sostenido la ministra, quien ha valorado la importancia de que las instituciones vayan de la mano, que la investigación, la aplicación de la investigación y el desarrollo de políticas públicas se acompasen.

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El rector ha valorado la iniciativa y el respaldo del Ministerio en el impulso de la cátedra, que cuando se cumple el quinto centenario de la Escuela de Salamanca permite impulsar proyectos de futuro que permitan a la entidad académica seguir siendo un referente nacional e internacional los próximos cien años.

Además ha subrayado que eso se haga "apoyando a aquellos que más lo necesitan, apoyando a aquellos que son nuestro presente y nuestro futuro, pues en la infancia, los niños, la juventud, nuestra razón de ser, la razón de ser de la Universidad de Salamanca y del Ministerio", ha reflexionado Corchado. EFE

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