Militares españoles en Letonia refuerzan su capacidad en la lucha contra drones

Madrid, 20 julo (EFE).- El contingente español desplegado en Letonia, integrado en la brigada multinacional de la OTAN, ha consolidado su capacidad en la integración de sistemas aéreos no tripulados y de lucha contra drones, tecnologías críticas para blindar la protección en un escenario táctico de alta intensidad.

Los militares españoles han participado en un ejercicio multinacional desarrollado en la base militar de Adazi, a unos 120 kilómetros de la frontera rusa, en el que han aportado sus capacidades de maniobra y reconocimiento, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

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El adiestramiento ha validado la plena interoperabilidad de las tropas españolas con el resto de las naciones aliadas, unificando procedimientos comunes de la Alianza y fortaleciendo la confianza mutua.

España participa en la misión de la OTAN de disuasión del flanco este en Letonia con cerca de 650 militares y carros de combate Leopard y Pizarro. Además, el contingente proporciona una unidad de defensa antiaérea Nasams para proteger el espacio aéreo letón.

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Asimismo, España contribuye con otros medios mecanizados como el transporte oruga acorazado (TOA), morteros pesados, vehículos de combate de zapadores (VCZ), misiles contra carro ‘Spike’ y una aeronave no tripulada (UAV) ‘Raven’, entre otros.

Según el EMAD, este "importante" despliegue de fuerzas españolas en apoyo y refuerzo de la presencia avanzada de la OTAN en su flanco este, pone de manifiesto el "firme" compromiso de España, a través de sus Fuerzas Armadas, con los aliados, así como su "decidida" contribución a los esfuerzos de disuasión de la Alianza en el este de Europa. EFE

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