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Mejoran los dos incendios forestales del Cerrato palentino tras quemar 340 hectáreas

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Valladolid, 20 jul (EFE).- Los dos incendios forestales que se declararon este domingo en la comarca del Cerrato palentino, en los términos municipales de Soto de Cerrato y Valdeolmillos, evolucionan favorablemente después de quemar 340 hectáreas.

El de Soto de Cerrato, aunque sigue en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, está estabilizado, mientras que el de Valdeolmillos ya no tiene nivel de riesgo y esta controlado.

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El incendio de mayores dimensiones se declaró ayer a las 15:37 horas en Soto de Cerrato y obligó a activar el nivel 1 a las 18:36 horas debido a su evolución y a la previsión de superficie calcinada.

Ese incendio, cuya causa sigue bajo investigación, permanece en nivel IGR 1 aunque estabilizado y, según el portal de información de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, ha quemado 230 hectáreas, 90 de ellas de superficie forestal y el resto agrícola.

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En estos momentos trabajan en la extinción de ese fuego nueve medios, aunque llegaron a ser 33, con dos cuadrillas terrestres, una autobomba, dos cuadrillas helitransportadas y dos medios aéreos.

El segundo incendio se originó a las 16:18 horas en el término municipal de Valdeolmillos, al parecer por una negligencia, y el Índice de Gravedad Potencial 1 se declaró a las 18:37 horas, aunque en estos momentos no tiene ningún nivel de riesgo y figura como controlado en el citado portal.

En ese incendio se han quemado 110 hectáreas, de ellas 35 arboladas y 75 agrícolas, de acuerdo a las mismas fuentes.

Siguen en la zona cinco medios, con una cuadrilla terrestre, dos autobombas y un medio aéreo, aunque ayer tarde llegaron a ser diecisiete los asignados a ese fuego.EFE

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