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Más de un millón de aficionados se vuelcan en Madrid con los campeones del mundo

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(Actualiza la NA1347 con una nueva cifra de asistentes)

Madrid, 20 jul (EFE).- Más de un millón de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid se han echado a las calles de la capital para arropar a la selección española campeona del Mundial que, a bordo de un autobús descapotado, está celebrando con cánticos y fotos con la copa del mundo el histórico triunfo de la segunda estrella.

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Está previsto que el recorrido del autobús llegue a la plaza del Cibeles en torno a las 21.00 horas, donde ya aguardan más de 120.000 personas para el colofón final de estos actos de celebración que han comenzado esta tarde con las recepciones oficiales en Zarzuela y Moncloa.

Tras estos actos, los jugadores y el resto de integrantes del equipo español han cambiado sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del triunfo y se han subido a un autobús descapotado para comenzar a festejar con los ciudadanos este segundo Mundial.

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El itinerario ha empezado en Moncloa y ha seguido por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

En un ambiente de plena celebración los jugadores están bailando, haciendo fotos con sus móviles e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizan el recorrido.

Estaba previsto que en torno a las 21:00 horas la rúa de la selección llegue al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para finalizar su recorrido y comenzar la celebración central con varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana, aunque todo el programa acumula ya bastante retraso. EFE

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