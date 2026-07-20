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Martes, 21 de julio de 2026

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CICLISMO TOUR

Thonon-les-Bains (Francia). El Tour inicia su última y decisiva semana con una contrarreloj entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, de 26,1 kilómetros y un puerto, el de Larringes, de segunda categoría, mediado el recorrido. Información de Luis Miguel Pascual y Carlos de Torres.

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FÚTBOL LALIGA ATLÉTICO DE MADRID

Madrid. Llamado a ser uno de los líderes del nuevo proyecto del Atletico de Madrid, tras un primer curso difícil, duro, entre lesiones y un rendimiento por debajo de las expectativas, el Mundial 2026 ha sido un salto de convicción para Álex Baena, reencontrado con su nivel y la diversión del fútbol, campeón único en la historia de España del Mundial, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de 2024 a 2026. Por Iñaki Dufour. 

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 TELEVISIÓN

Madrid. El consejero delegado de DAZN España, Óscar Vilda, en una entrevista con EFE, hace balance del Mundial de fútbol con más participantes de la historia, el primero retransmitido por esta plataforma, y de cómo ha sido el comportamiento de la audiencia, en particular, los jóvenes, y del impacto que han tenido novedades como las pausas de hidratación.

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AGENDA INFORMATIVA

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). Jornada de descanso. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

- Sant Joan Despí (Barcelona). Doble sesión de entrenamiento, a puerta cerrada del Brcelona. Ciudad Deportiva Joan Gamper.(VÍDEO)

- Montevido. El uruguayo Nacional y el argentino Tigre se enfrentan en Montevideo por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. (FOTO)

- Argentina. El Lanús recibe este miércoles al peruano Cienciano en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. (FOTO)

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GOLF

- Rueda de prensa de Jon Rahm previa al torneo del Reino Unido de LIV (11:00)

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PIRAGÜISMO

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25).

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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dep/EFE

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