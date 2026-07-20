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Manu Ginóbili felicita a España y agradece a la selección argentina: "Son enormes"

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Buenos Aires, 19 jul (EFE).- Emanuel Ginóbili, leyenda argentina de baloncesto, felicitó este domingo a la selección española tras su consagración como campeona del mundo en el Mundial 2026 y agradeció al conjunto Albiceleste por un "épico campeonato".

"¡Felicitaciones España! Merecidísimo campeón mundial. ¡Épico campeonato de Argentina! ¡Gracias chicos por tanto! Son enormes. ¡A celebrarlos como merecen!", escribió Ginóbili a través de la red social X.

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Horas antes del encuentro decisivo, el campeón olímpico había destacado la presencia constante de la Albiceleste en las instancias decisivas de los Mundiales: "Desde que nací, hoy jugará su sexta final sobre 13 mundiales posibles. Casi una de cada dos. Una auténtica locura!".

Tras el triunfo español, las redes sociales se poblaron rápidamente en Argentina de mensajes de reconocimiento a la campaña del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

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"Orgullo hasta el infinito", escribió la extenista Gabriela Sabatini, mientras el reconocido actor Ricardo Darín destacó la entrega del equipo: "Gracias, gracias, gracias por semejante lucha!!! Gran mundial!!".

También se expresó el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien a través de X subrayó: "Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos!!! Gracias".

El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, publicó un mensaje en la misma línea: "Simplemente gracias a este tremendo equipo. Gracias selección!!! Gracias por la entrega absoluta. Gracias por ser siempre un ejemplo".

El ministro de Economía, Luis Caputo, resumió su reconocimiento en una sola oración: "Héroes, en la victoria y en la derrota".

España se impuso este domingo por 1-0 gracias a un tanto de Ferran Torres en la prórroga, que otorgó a la Roja el segundo Mundial de su historia, tras el obtenido en Sudáfrica 2010, mientras Argentina quedó a las puertas de su cuarta estrella. EFE

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